SkyUp планирует в этом году запустить более 30 новых направлений и онлайн-регистрацию

Новые рейсы появятся весной и летом.

Украинская авиакомпания SkyUp Airlines планирует в 2020 году запустить из Киева и регионов более 30 новых направлений, а также предусмотреть возможность онлайн-регистрации.

Как сообщает mind со ссылкой на пресс-службу авиаперевозчика, весной и летом могут появиться авиабилеты в Италию (Рим, Болонья, Бергамо, Ламеция-Терме, Неаполь, Бари, Пиза, Римини), Грецию (Закиф, Корфу, Ираклион), Португалию (Лиссабон), Испанию (Барселона), Израиль (Тель-Авив), Болгарию (Бургас), Грузию (Батуми, Тбилиси), Кипр (Ларнака).

Как отмечается, в течение прошлого года SkyUp выполнила 12 198 рейсов и перевезла 1 709 632 пассажиров. Также в 2019 году было расширено региональную и международную полетную программу. В частности, запущены рейсы между Киевом, Запорожьем, Одессой, Харьковом и Львовом. Из столицы и других городов открылось почти 40 направлений – расширили карту пунктов назначения и открыли новые страны Европы (Италия, Франция, Испания, Греция, Португалия, Хорватия, Черногория, Чехия, Австрия, Албания), Кавказа (Грузия, Армения), Ближнего Востока (Египет, Израиль) и Южной Азии (Шри-Ланка).

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Самыми популярными направлениями регулярных рейсов стали Барселона, Тбилиси, Батуми. А чартеры чаще всего летали в Шарм-эль-Шейх, Хургаду, Анталию.

Как сообщал УНИАН, SkyUp открыл продажи на семь регулярных маршрутов из Киева и региональных аэропортов Украины на популярные греческие курортные острова Ираклион, Корфу и Закинф.