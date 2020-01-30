SkyUp назвала самые популярные направления в прошлом году

Самыми популярными направлениями регулярных рейсов стали Барселона, Тбилиси, Батуми, а чартеры чаще всего летали в Шарм-эль-Шейх, Хургаду, Анталию.

Украинская авиакомпания SkyUp Airlines по итогам января-декабря 2019 года перевезла более 1,709 млн пассажиров.

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Как сообщила пресс-служба авиакомпании, в прошлом году было выполнено 12198 рейсов.

Отмечается, что доли регулярных и чартерных рейсов в общем объеме перевозок почти одинаковы.

По данным пресс-службы, в 2019 году компания значительно расширила региональную и международную полетную программу.

«Самолеты SkyUp начали курсировать между Киевом, Запорожьем, Одессой, Харьковом и Львовом. Из Киева и регионов открылось почти 40 направлений - расширили карту пунктов назначения и открыли новые страны Европы (Италия, Франция, Испания, Греция, Португалия, Хорватия, Черногория, Чехия, Австрия, Албания), Кавказа (Грузия, Армения), Ближнего Востока (Египет, Израиль) и Южной Азии (Шри-Ланка)», - говорится в сообщении.

Отмечается, что самыми популярными направлениями регулярных рейсов стали Барселона, Тбилиси, Батуми, а чартеры чаще всего летали в Шарм-эль-Шейх, Хургаду, Анталию.

Также в 2019 году SkyUp Airlines пополнил авиапарк пятью самолетами Boeing.

«За прошлый год флот лоукостера пополнился 5-ю самолетами. Сейчас в парке авиаперевозчика 10 среднемагистральных самолетов Boeing. Из них 6 судов типа Boeing 737-800 NG на 189 мест, 2 Boeing 737-700 NG на 149 мест и 2 самолета Boeing 737-900 ER на 215 мест», - говорится в сообщении.

Также отмечается, что в 2019 году компания расширила возможности базирования своих самолетов.

«Теперь они размещаются не только в терминале F аэропорта «Борисполь», но и в аэропортах Харькова, Львова и Запорожья», - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, на бортах самолетов авиаперевозчика работают 77 командиров, 92 вторых пилота и 299 бортпроводников.

«Всего команда SkyUp Airlines насчитывает 667 специалистов. Продолжает работать собственная кадетская школа по подготовке пилотов и программа подготовки бортпроводников», - говорится в сообщении.

Также в пресс-службе сообщили, что в прошлом году самолеты авиакомпании были оснащены раздвоенными законцовками крыла - винглетами Split Scimitar, что способствует улучшению аэродинамики самолетов и обеспечивает экономию топлива.

«За год самолет с такими винглетами экономит 225 тыс. литров горючего и на 586 тонн уменьшит выбросы углерода в атмосферу», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 21 мая 2018 года авиакомпания SkyUp выполнила два первых чартерных рейса по маршруту Киев – Шарм-эль-Шейх (Египет). В конце декабря 2018 авиакомпания начала выполнять регулярные рейсы.

Справка УНИАН. Авиакомпания SkyUp зарегистрирована в Киеве в 2016 году, а учредителем является компания "ACS-Украина" Татьяны Альбы и Юрия Альбы, которым также принадлежит туроператор Join Up.