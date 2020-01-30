Таиланд в прошлом году посетили 100 тысяч украинских туристов

С апреля в Таиланде заработал безвизовый режим для украинских туристов.

В течение 2019 года 100 тысяч украинских туристов посетили Королевство Таиланд.

Об этом посол Украины в Таиланде, Лаосе и Мьянме (по совместительству) Андрей Бешта сообщил в Twitter.

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"По информации Иммиграционного бюро Таиланда, в 2019 году королевство посетило более 100 тыс. украинцев - рекордное количество со времени независимости Украины, на 25 тыс. больше, чем в 2018 году. Это стало возможным благодаря введению с Таиландом с апреля 2019 года безвизового режима для украинских туристов", - отметил посол.

Как сообщал УНИАН, с 14 апреля 2019 года граждане Украины могут путешествовать в Королевство Таиланд с туристической целью без виз. Для поездки нужно иметь загранпаспорт (биометрический или небіометричний), срок безвизового пребывания составляет до 30 дней.