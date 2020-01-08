МАУ предложит пассажирам отмененных рейсов в Тегеран изменение маршрута или возврат средств

Относительно возврата денег пассажирам необходимо обращаться по месту приобретения авиабилетов.

Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» (МАУ) предложит пассажирам отмененных рейсов из Киева в Тегеран изменение маршрута или возврат средств за неиспользованные билеты.

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Об этом сообщила пресс-служба компании.

«Авиакомпания МАУ информирует об отмене всех своих регулярных рейсов между Киевом и Тегераном начиная с 8 января на неопределенный срок. Отмена обусловлена запретом Государственной авиационной службы Украины полетов в воздушном пространстве Ирана для всех воздушных судов украинской регистрации. Пассажирам отмененных рейсов будет предложено изменение маршрута, по возможности, или возврат средств за неиспользованные билеты», - говорится в сообщении.

Отмечается, что относительно возврата средств пассажирам нужно обращаться по месту приобретения авиабилетов.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 8 января, в Иране потерпел крушение украинский самолет «Международных авиалиний Украины», пассажиры и экипаж погибли. По предварительной информации, на борту находилось 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Из 167 пассажиров – 2 пассажира были гражданами Украины. Остальные пассажиры - граждане Канады, Ирана, Швеции, Германии и Афганистана.

Госавиаслужба с 9 января запретила украинским авиакомпаниям полеты в воздушном пространстве Ирана до выяснения причин катастрофы самолета МАУ.