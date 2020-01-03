Мининфраструктуры планирует сделать аэропорт в Белой Церкви международным

Также планируется подготовить концессии дорог Львов - Стрый, Львов - Тернополь, Киев - Белая Церковь и ввести в режим работы 20 комплексов для взвешивания в движении.

Министерство инфраструктуры в 2020 году планирует предоставить аэропорту в Белой Церкви статус международного и подготовить к концессии дорогу М-05 Киев - Белая Церковь.

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Об этом сообщила пресс-служба Мининфраструктуры.

Также планируется осуществить реконструкцию аэропортов в Днепре, Мукачево и Одессе.

В дорожной сфере планируется подготовить концессии дорог М-06 Львов - Стрый, М-09 Львов - Тернополь, М-05 Киев - Белая Церковь, ввести в режим работы 20 комплексов для взвешивания в движении.

Также, в планах министерства восстановить около 4000 километров автодорог и провести реформу «Укравтодора» и «Укртрансбезпеки».

Как сообщал УНИАН, в 2018 году Министерство инфраструктуры сообщило о планах до 2020 года создать Международный аэропорт "Белая Церковь" с мультимодальной инфраструктурой для грузовых и пассажирских авиаперевозок, а также обеспечить развитие современного центра технического обслуживания и ремонта воздушных судов.

Тогда специалисты ведомства оценили ориентировочную стоимость проекта в 52 млн евро, а ориентировочный срок реализации - 2018-2020 годы.