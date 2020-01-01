Как в Лондоне встретили Новый 2020 год (фоторепортаж)

Небо города осветили 12 тысячами пиротехнических зарядов.

Столица Великой Британии Лондон встретил новый 2020 год под звон курантов Биг-Бена, который в течение года был на реконструкции. После торжественного боя начался салют на берегу Темзы.

Читайте такжеСтало известно, сколько человек встречали Новый год на Софийской площади

Небо Лондона осветили 12 тыс. пиротехнических зарядов. Около 2 тыс. из них были запущены с колеса обозрения London eye. Также для запуска фейерверков были задействованы пришвартованные у берегов Темзы баржи.

На набережную на северном берегу Темзы, с которой открывается лучший вид на пиротехническое шоу, смогли попасть только те, кто заранее приобрел билеты на представление. В этот раз было продано более 100 тыс. билетов.

Как сообщал УНИАН, жители Германии встретили Новый год массовыми фейерверками. Немцы - большие любители проводить старый и встретить Новый год под залпы.

Французы встретили Новый год на фоне забастовок против пенсионной реформы. Не смотря на то, что в Париже, а также во многих других городах, проблемы с общественным транспортом, французы встречали Новый год праздничными гуляньями.

Тысячи жителей и гостей Нью-Йорка, собравшиеся на площади Таймс-сквер, наблюдали за падением хрустального шара, которое по традиции возвещает о начале нового года.