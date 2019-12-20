Туристическая Киевщина в смартфоне: появился сайт с виртуальными турами по самым интересным местам области

Одним из самых интересных виртуальных туров стал «Саркофаг» над четвертым энергоблоком ЧАЭС.

20 декабря 2019 года был презентован веб-сайт «Киевщина туристическая», где все желающие, не отходя от компьютера или смартфона, могут «прогуляться» по самым интересным туристическим достопримечательностям региона.

Так, на сайте kyivregiontours.gov.ua можно посетить около 20 локаций области в рамках 3D-туров, в том числе с использованием VR-очков. Это и музеи, и культовые сооружения, и мемориальные комплексы, и парки, и природные достопримечательности, и отдельные города.

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Одним из самых интересным виртуальных туров стал «Саркофаг» над четвертым энергоблоком ЧАЭС (г. Припять). Это режимный объект, на который допускается лишь ограниченный круг лиц, однако теперь внутрь хоть виртуально смогут заглянуть все желающие.

Кроме этого, на сайте доступны удобные карты местности, составленные местными экспертами, картографами и сертифицированными фотографами Google, а также справка об интересныех туристических локациях области и видео-ролики, снятые с высоты птичьего полета.

Пока сайт работает только на украинском языке, однако, по словам директора департамента экономического развития и торговли Киевской областной государственной администрации Ярослава Вишни, впоследствии планируется создать английскую версию сайта для иностранных туристов. Также со временем планируется пополнять сайт новыми туристическими объектами.

Кампания по оцифровке туристических достопримечательностей Киевщины и популяризации туристического потенциала Киевской области посвящена пяти основным направлениям туризма: семейному, религиозному, историческому, культурному и экологическому.

Данная кампания проводилась в рамках Программы привлечения инвестиций и улучшения инвестиционного климата в Киевской области на 2019-2021 годы. Активное участие в ней принимали компания СиЕфСи Бег Айдиас при поддержке Киевской областной государственной администрации, а также эксперты-картографы и сертифицированные фотографы Google.

Как сообщал УНИАН.Туризм, ранее популярный сайт CNNTravel внес Чернобыльскую зону в перечень самых ярких туристических мест мира в 2019 году.