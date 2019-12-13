В ОАЭ открылся крупнейший в мире 3D музей

Каждый экспонат музея оживает, если посмотреть на него через объектив фотоаппарата или мобильного телефона.

В Дубае открылся 3D музей Trick Art, который является единственным в своем роде на Ближнем Востоке. Масштаб заведения впечатляет - он занимает два этажа, а его площадь превышает 7000 кв м.

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В каждом уголке музея, начиная от фасада до внешних стен, посетителей ждет какая-нибудь красочная оптическая иллюзия. Произведения искусства становятся трехмерными для гостей заведения, передает russianemirates.com. Над созданием экспозиций работали около 20 художников со всего мира, специально прилетевшие в Дубай. На оформление пространства музея ушло почти полгода.

В музее Trick Art туристов ждет захватывающее путешествие в страну фантазий: полет на ковре-самолете, прогулка через каньон по натянутому канату, плавание с акулами или экспедиция вглубь опасных джунглей.

Музей разделен на девять зон по темам: иллюзии, арабский мир, Египет, водное и животное царства, шедевры искусства, фэнтези, лес и юмористический зал. Каждый экспонат музея оживает, если посмотреть на него через объектив фотоаппарата или мобильного телефона.

Раман Тику, хозяин музея, заявил, что каждый экспонат был с особой тщательностью отобран, воспроизведен и вручную расписан художниками. Такой скрупулезный подход позволяет посетителям испытать необычайные эмоции и буквально стать частью арт-объекта.

«На разных этапах было задействовано несколько команд оформителей. Один коллектив отвечал за изготовление компьютерного макета, другой за его воссоздание в павильоне. Третья команда занималась оформлением художественного пространства, четвертой был поручен поиск правильных оттенков. В музее все должно быть гармонично: от освещения до кондиционирования помещения, ведь только так можно добиться желаемого эффекта».

На тот момент, когда Тику пришла в голову идея открытия музея, они со своей супругой уже владели туристическим агентством в Дубае. Желание открыть музей 3D искусства овладело ими около шести лет назад, когда они поехали в отпуск на Дальний Восток и посетили подобный музей там.

Супруги живут в Дубае около 30 лет, они хотели подарить городу что-то захватывающее, что добавило бы еще один штрих к его яркому портрету, поэтому поставили себе цель открыть не просто музей, а крупнейший в мире.

«Мы хотели привнести местный колорит, сделать акцент на достопримечательностях этой прекрасной страны. В арабском павильоне гости смогут увидеть воочию рынок специй, лодки абры, фонтан в торговом центре Dubai Mall, а также первое космическое путешествие ОАЭ, которому посвящена экспозиция, изображающая подъем государственного флага ОАЭ на Луне».