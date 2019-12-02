Рождественских дух "прошелся" по Европе: в ряде городов засияли огоньки елок (фото, видео)

Праздничное настроение понемногу захватывает и Киев.

Сразу несколько мировых столиц зажгли огоньки елок в ожидании праздника.

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Как говорится в сюжете ТСН, сотни людей собрались на торжественной церемонии на главной площади Вифлеема. Елку там установили напротив Церкви Рождества Христова. Храм возведен на месте, где родился Иисус.

Не меньшая толпа собралась в старинном центре Праги - там зажгли главную елку страны. Украсили ее четырьмя десятками ангелов. Вместе с елкой в Праге открыли и рождественскую ярмарку с фотозонами для горожан и туристов. Еще ночью устроили праздник – световое шоу.

Праздничное настроение понемногу захватывает и Киев. Там тоже начали возводить новогоднюю красавицу – обновили каркас, украсили его рождественской звездой и в ближайшие дни уже будут пристраивать ветви.