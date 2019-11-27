Брюссель временно запретит распивать спиртное в центре города

По окончанию указанного периода нарушителей за распитие алкоголя будут наказывать штрафом в размере 350 евро.

С 1 февраля 2020 года власти Брюсселя планируют временно запретить употребление спиртного в пешеходных зонах центра города. Запрет будет действовать до августа следующего года.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на местные СМИ.

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«Мероприятие ограничено во времени, поскольку оно прекратит свое действие через шесть месяцев после вступления в силу», - говорится в указе.

По окончанию указанного периода нарушителей за распитие алкоголя будут наказывать штрафом в размере 350 евро.

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