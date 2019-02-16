В самолетах МАУ будут продавать крепкий алкоголь

Также расширился ассортимент горячих блюд, которые можно заказать в полете.

Авиакомпания МАУ добавила в бортовое платное меню, доступное на международных рейсах, крепкий алкоголь.

Об этом пишет Аvianews.

Теперь пассажир может приобрести в полете красное или белое вино, наливку со Львова, водку Nemiroff и Absolut, а также виски и джин. Раньше алкогольное меню включало только пиво.

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Спиртные напитки продаются в небольших порционных емкостях - вино в бутылочках 200 мл по цене от 5 до 6 евро, наливка, водка, виски и джин - в емкостях от 50 до 100 мл по цене от 4 до 5 евро.

Кроме этого, МАУ изменила рецепт чиабатты, используемой для приготовления панини, которые подаются на борту, и добавила новый сэндвич с ростбифом, корнишонами и горчицей 4 евро.

Ассортимент горячих блюд, которые можно заказать в полете, расширился за счет пасты болоньезе за 8 евро, которая дополнила в меню горячий суп, лазанью, кускус и курицу в кисло-сладком соусе.