В Японии отель сдает номера за 1 доллар: гости должны вести постоянную видеотрансляцию своего пребывания там

Однако, существуют ограничения относительно того, как работает прямая трансляция.

В японском городе Фукуока отель Asahi Ryokan предлагает номера за доллар в день (24 грн). Но есть одно но — в обмен на такую смешную цену гости должны вести постоянную видеотрансляцию своего пребывания в этом отеле.

Об этом сообщает Громадське со ссылкой на CNN.

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Когда 27-летний Тетсуя Инуе стал управлять отелем, который принадлежал его бабушке, он задумался, как можно улучшить положение бизнеса в современных условиях. Он хотел воспользоваться интернетом для привлечения новой аудитории и нового потока дохода, но как-то оригинально.

Теперь гости, которые приезжают в Asahi Ryokan, имеют возможность платить примерно 1 доллар за ночь (24 грн), если они соглашаются проводить все свое пребывание в прямом эфире. Однако, существуют ограничения относительно того, как работает прямая трансляция.

Стрим не должен прерываться ни на минуту. Трансляция идет без звука, поэтому гости могут говорить между собой и по телефону, не боясь, что их подслушают. Гости также могут выключать свет в номере, а ванная комната и туалет находятся вне зоны видимости камеры.

Записи видеотрансляций из номеров загружают на YouTube-канал Hotel One Dollar. Сейчас там несколько десятков часов таких трансляций. После накопления более 4 тысяч часов Инуе сможет размещать рекламу на канале и монетизировать его.

«Наш отель находится на дешевой части города, поэтому нам нужна какая-то дополнительная стоимость, что-то особенное, о чем все поговорят», — говорит Инуе.

Пока что на таких условиях в гостинице остановились только четыре гостя. Новое предложение отель начал делать в прошлом месяце.

«Молодые люди сейчас мало заботятся о конфиденциальности. Некоторые из них говорят, что это нормально (наблюдать — ред.) только один день», — добавляет Инуе.

В дни, когда отель пустует, Инуе ведет видеотрансляцию своей работы в отеле. Надписи на японском и английском языках размещаются перед камерой, чтобы зрители могли знать, чем он занимается и когда он выходит из комнаты.