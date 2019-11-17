Венеция готовится к усилению наводнения, объявлен высший уровень опасности

Ожидается, что уровень воды достигнет 1,6 метра над уровнем моря.

Венеция объявила наивысший уровень опасности на 17 ноября и снова ожидает поднятия уровня воды.

Об этом сообщает "Європейська правда" со ссылкой на Ansa.

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Ожидается, что сегодня после полудня уровень воды достигнет 1,6 метра над уровнем моря. Прошлой ночью в результате прилива вода поднялась на метр над уровнем моря, цифра несколько ниже ожидаемой, но сегодняшний прогноз остается неизменным.

В середине недели уровень воды поднялся в Венеции до рекордной с 1966 года отметки в 1,87 метра. Затопленными оказались около 80% площади города, в частности популярна среди туристов площадь Сан-Марко.

В четверг вода немного спала, однако на следующий день она вновь поднялась до уровня 1,54 метра.

Как сообщал УНИАН, итальянская Венеция страдает от мощнейшего за полвека наводнения. Оно унесло жизни уже двух человек.