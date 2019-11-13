Венеция страдает от мощнейшего за полвека наводнения: погибли два человека (видео, фоторепортаж)

Власти Венеции отмечают, что стихия нанесла ущерб на сотни миллионов евро.

Итальянская Венеция страдает от мощнейшего за полвека паводка. Он унес жизни уже двух людей.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Уровень воды на улицах города превысил средний человеческий рост, достигнув 1 метра и 87 сантиметров - впервые за полвека. До катастрофического уровня наводнения 1966 года воде осталось подняться на 7 сантиметров.

В Венеции закрыты школы и детские сады, многочисленные туристы передвигаются по городу в резиновых сапогах и специальными подмостками. А власть готовится объявить чрезвычайное положение.

Мэр Венеции в рекордном наводнении обвиняет глобальное потепление. По его словам, стихия нанесла ущерб на сотни миллионов евро.

Министерство культурного наследия тем временем активизировало кризисное подразделение, чтобы проверить и защитить культурное наследие, которое могло быть повреждено в результате наводнения, обрушившегося на Венецию.

Синоптики же пока не радуют: говорят, что в ближайшие дни дожди не утихнут.