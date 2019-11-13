Венеция страдает от мощнейшего за полвека наводнения: погибли два человека (видео, фоторепортаж)
Итальянская Венеция страдает от мощнейшего за полвека паводка. Он унес жизни уже двух людей.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
Читайте такжеВелотур по Европе за 80 дней: пара украинцев на велосипедах объехала 22 страны (видео)
Уровень воды на улицах города превысил средний человеческий рост, достигнув 1 метра и 87 сантиметров - впервые за полвека. До катастрофического уровня наводнения 1966 года воде осталось подняться на 7 сантиметров.
В Венеции закрыты школы и детские сады, многочисленные туристы передвигаются по городу в резиновых сапогах и специальными подмостками. А власть готовится объявить чрезвычайное положение.
Мэр Венеции в рекордном наводнении обвиняет глобальное потепление. По его словам, стихия нанесла ущерб на сотни миллионов евро.
Министерство культурного наследия тем временем активизировало кризисное подразделение, чтобы проверить и защитить культурное наследие, которое могло быть повреждено в результате наводнения, обрушившегося на Венецию.
Синоптики же пока не радуют: говорят, что в ближайшие дни дожди не утихнут.