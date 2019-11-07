Авиакомпания сосредоточилась на полетах из "Запорожья" в Киев (дважды в день), и Минск (четыре раза в неделю).

Авиакомпания "Мотор-Сич" объявила об отмене большей части своих рейсов из Киева в Одессу и Львов и намерена сосредоточиться на выполнении полетов из Запорожья.

Об этом сообщила компания на странице в Facebook.

Читайте также«Мотор Сич» перезапускает авиарейс Киев-Ужгород

"Авиакомпания "Мотор Сич" отменяет большинство рейсов из Киева в Одессу и Львов, сосредотачиваясь на полетах из Международного аэропорта "Запорожье" в Киев (дважды в день), и Минск (четыре раза в неделю). Подробный релиз об изменении расписания будет опубликован в ближайшее время на сайте авиакомпании и на официальных страницах в социальных сетях", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, авиакомпания "Мотор Сич" с 1 апреля возобновила регулярные авиарейсы из Запорожья в Минск.