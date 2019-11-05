Бортпроводники Lufthansa проведут двухдневную забастовку

Бастовать бортпроводники планируют в четверг и пятницу.

Профсоюз бортпроводников UFO призвал своих членов к 48-часовой забастовке, которая затронет рейсы авиакомпании Lufthansa.

Как сообщает DW, забастовка запланирована на ближайшие четверг и пятницу,

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Причиной забастовки называется отказ руководства авиакомпании проводить переговоры о тарифах оплаты труда. По словам заместителя руководителя UFO Даниэля Флора, трудовые споры могут коснуться и других авиакомпаний, входящих в концерн Lufthansa - Eurowings и Sunexpress.

Кроме того, в пятницу ожидается протестная демонстрация и митинг возле штаб-квартиры Lufthansa рядом с аэропортом Франкфурта-на-Майне.

Как сообщал УНИАН, в ряде аэропортов Германии 20 октября состоялась предупредительную забастовка бортпроводников из профсоюза UFO.