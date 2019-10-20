Бортпроводники "дочек" Lufthansa продлили забастовку - она затронет сотни рейсов

Забастовка распространяется на четыре "дочки" Lufthansa, в том числе Eurowings, и затронет сотни рейсов во Франкфурте-на-Майне, Дюссельдорфе, Кельне, Штутгарте, Берлине и Гамбурге.

В ряде аэропортов Германии предупредительную забастовку бортпроводников из профсоюза Ufo продлили до полуночи.

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Об этом сообщил профсоюз утром в воскресенье, 20 октября. Сначала забастовку планировалось проводить с 5 до 11 часов утра этого дня, передает “Немецкая волна”.

Забастовкой охвачены четыре дочерние компании авиаконцерна Lufthansa - Eurowings, Germanwings, Lufthansa Cityline и SubExpress. Меры отразятся на сотнях рейсов в аэропортах Франкфурта-на-Майне, Дюссельдорфа, Кельна, Штутгарта, Берлина и Гамбурга.

Предупредительные забастовки на "дочках" Lufthansa были объявлены только во второй половине дня 18 октября. Lufthansa неожиданно выразила готовность повысить бортпроводникам зарплату на два, вместо 1,8 процента, как того требовал сам профсоюз. Однако сразу после этого Ufo выдвинула новые тарифные требования, которые Lufthansa немедленно отклонила.

Ufo и Lufthansa уже почти год находятся в состоянии глубокого конфликта. После разногласий в руководстве Ufo концерн больше не признает правления этого профсоюза как законного представителя бортпроводников и пытается через суд лишить его права на ведение тарифных споров.

Председатель Ufo Николей Баублис в сентябре этого года был уволен с Lufthansa. В контексте данного конфликта Lufthansa считает проведенные Ufo забастовки незаконными и пригрозила их участникам последствиями согласно трудового законодательства.