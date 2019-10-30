Время в пути поезда Киев-Мариуполь сократят на несколько часов

Для этого надо за следующий год улучшить состояние 320 км железнодорожной колеи.

В следующем году время следования поезда Киев-Мариуполь должно сократиться на несколько часов, заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий в ходе выступления на Первом инвестиционном форуме в Мариуполе.

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"Недавно запустили новый поезд из Киева в Мариуполь. Он преодолевает эту дистанцию за более чем 14 часов. Но мы работаем над тем, чтобы уменьшить это время. Для этого надо за следующий год улучшить состояние 320 км железнодорожной колеи. Тогда мы сможем сэкономить еще несколько часов", - сказал министр.

Как сообщал УНИАН, Укрзализныця запустила второй состав поезда "Киев – Мариуполь" из обновленных вагонов, чем сделала этот маршрут ежедневным.

Поезд будет курсировать как второй состав ночного экспресса № 10/9 "Киев – Мариуполь. Поезд состоит из 10-ти вагонов (3 плацкартных, 6 купейных и 1 вагон типа СВ). Укрзализныця отмечает, что эти вагоны капитально отремонтировали за более чем 140 миллионов гривень.

Отметим, первый состав поезда № 10/9 "Киев – Мариуполь" курсирует с 30 марта через день. За этот период им воспользовались в обоих направлениях в целом 74,1 тысячи пассажиров.