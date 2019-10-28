Авиакомпания Nordica прекратила полеты из Киева в Таллин

Единственным оператором на этом маршруте теперь остался Wizz Air.

Эстонская авиакомпания Nordica прекратила полеты под собственным брендом с завершением летнего сезона 2019 года в рамках новой стратегии развития.

Как сообщает avianews.com, 25 октября авиаперевозчик выполнил последний регулярный рейс на линии Таллинн-Киев.

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Теперь единственным оператором на данном маршруте остался Wizz Air. Сейчас лоукостер выполняет рейсы с частотой четыре раза в неделю. Nordica летала между Таллинном и Киевом шесть раз в неделю.

Таким образом, количество предлагаемых кресел на маршруте в зимнем сезоне 2019/2020 лет уменьшится на 20% с 1800 до 1440 в обе стороны на неделю по сравнению с сезоном зимней навигации 2018/2019 годов. Кроме того, для пассажиров стали недоступны прямые вылеты в Таллин из Борисполя, откуда летала Nordica. Wizz Air обслуживается в другом киевском аэропорту Жуляны.

Новая стратегия авиакомпании Nordica предусматривает выполнение рейсов для посторонних авиаперевозчиков при условии субподряда, в числе которых SAS и LOT. Это позволит получить гарантированный доход и не нести ответственность за загрузку рейсов, поскольку продажами билетов и обеспечением сервиса пассажиров занимается непосредственный заказчик рейсов.