МАУ закрывает прямые рейсы между Киевом и Алматы

Пассажиры авиакомпании, как и раньше, смогут летать в Казахстан благодаря код-шеринговому соглашению с компанией Air Astana на маршрутах в Нур-Султан и Алматы.

Крупнейший в Украине авиаперевозчик - авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ) с 27 октября, с началом зимней навигации, прекратит выполнение прямых регулярных рейсов между Киевом и Алматы (Казахстан).

Как сообщила пресс-служба, пассажиры МАУ по-прежнему смогут добраться в Казахстан благодаря код-шеринговому соглашению с авиакомпанией Air Astana на маршрутах в Нур-Султан и Алматы.

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Отмечается, что решение остановить полеты принято в связи с отрицательной рентабельностью рейса, вызванной необходимостью облетать территорию России.

«Запрет на использование воздушного пространства РФ для украинских перевозчиков привел к значительному увеличению продолжительности рейса Киев - Алматы - с 5 ч. 20 мин. до 6 час. 35 мин. - и, соответственно, дополнительным затратам, покрыть которые не имеет возможности даже с учетом эффекта от транзитных перевозок», - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что в декабре 2018 года МАУ прекратила выполнять собственные рейсы в Нур-Султан (ранее Астана), поскольку накопленные за 2016-2018 годы убытки на маршруте составляют 7,28 млн долларов.

«Решение это вынужденное и логическое. Оно связано с трудностями в реализации хабов модели, которые были не раз озвучены ранее. Потери свыше 7 млн долл. не позволяют нам в дальнейшем выполнять убыточный рейс», - цитирует пресс-служба президента МАУ Евгения Дыхне.

Отмечается, что в период с 2013 по 2019 года авиакомпания МАУ выполнила 2120 рейсов по маршруту Киев - Алматы - Киев, доставила 528510 пассажиров и 3600 тонн грузов и почты, а также обеспечила Международному аэропорту «Борисполь» дополнительный транзитный поток в 380 000 пассажиров.

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При этом сообщается, что расписание код-шеринговых рейсов между Киевом и Алматы позволит сохранить лишь часть транзитных возможностей маршрутной сети МАУ.

«Закрытие рейса нарушает хабовую модель авиакомпании, однако является вынужденной мерой, призванной вернуть компанию в зону прибыльности», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, ранее МАУ назначила нового президента, которым стал экс-первый заместитель директора аэропорта «Борисполь» Евгений Дыхне, который вступил в должность с 18 сентября.

Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» основана в 1992 году. Осуществляет рейсы в столицы и ключевые города Европы, Азии, Африки, СНГ и США, обеспечивая также стыковки с маршрутами своих международных партнеров. Базовым аэропортом МАУ является международный аэропорт Киева «Борисполь».