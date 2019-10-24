В столице Эстонии хотят ввести туристический налог

Налог составит от 50 центов до одного евро.

Власти Таллинна планирует ввести туристический налог.

Вице-мэр эстонской столицы Айвар Рийсалу заметил: "Сейчас нагрузка на центр Таллинна очень большая и необходима поддержка инфраструктуры. Пришло время для ввода налога для туристов, но нужно разрешение от государства. Вероятно это будет в 2020-2021 году. Конечно, все налоговые изменения должны быть оговорены и нужен подготовительный период", - говорится в сообщении, информирует news.err.ee.

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Согласно действующего законодательства, местное правительство не может самостоятельно вводить налог на туризм, это может сделать только парламент.

Кроме того, он добавил: "этим летом город посетило более 650 000 круизных туристов, что на 30 000 больше, чем в прошлом году. В этом году было четыре дня, когда в Старом городе Таллинна находилось более 10 000 туристов, а в 2018 таких дней было два".

Напомним, в Венеции определили дату введения туристического налога.