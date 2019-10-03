В японском Киото туристам напомнят об этикете через смартфон

Эксперимент продлится до 8 декабря 2019 года.

От 30 сентября 2019 года иностранные туристы в японском Киото будут получать на смартфоны напоминания о правилах хорошего поведения.

Об этом сообщает ТСН со ссылкой на japantoday.com

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Это пилотный проект в связи с тем, что местные жители стали чаще жаловаться на поведение туристов. Например, гости города без разрешения фотографируют гейш и частные владения.

Испытание рассылки прошло на популярной туристической улице Ханамикодзи, где сосредоточены топовые достопримечательности и чайханы. Напоминание о хороших манерах написали на английском и китайском языках и разослали всем, кто установил на свои смартфоны приложение с информацией для путешественников или арендовал телефоны в местных отелях.

Сообщается, что эксперимент продлится до 8 декабря. По результатам проекта, власти примушт решение насколько эффективно удалось преодолеть культурные различия.

Напомним, в Риме ввели новые правила поведения для туристов.