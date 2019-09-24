Лучшие туры по выгодной цене: в Украине стартовали продажи путевок для зимнего отдыха

Покупая билеты сейчас, уверяют турагентства, можно изрядно сэкономить.

Украинские туристические агентства уже начали предлагать желающим варианты для зимнего отпуска. Если покупать билеты сейчас, то можно неплохо сэкономить.

Как сообщает ТСН, агентства убеждают, что приобрести тур лучше именно сейчас, и не только потому, что дешевле.

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"Горячими останутся отели, которые в принципе, честно говоря, там даже ничего будет и предлагать!", – говорит представительница туристического агентства Людмила.

По ее словам, украинские туристы потихоньку это осознают. Поэтому, отмечает представительница турагентства, люди стали больше покупать туры с ранним бронированием, чтобы потом не переживать, в каком отеле отдыхать.

К тому же, если заранее позаботиться о зимнем путешествии, можно сэкономить четверть бюджета. А все потому, что в последний момент даже худшие места резко растут в цене.

Отмечается также, что цены на туры, которые начинаются после новогодней ночи, падают на все варианты отдыха – будь то горы, то море или автобусная экскурсия.