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Стали известны самые комфортные для жизни города

13:03, 04 сентября 2019
Новости туризма
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Иллюстрация / REUTERS

Как отмечается, в очередной раз Вена заняла первое место в рейтинге.

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Уточняется, что в 2018 году она впервые обогнала австралийский город Мельбурн, который до этого на протяжении многих лет возглавлял рейтинг.

Третью строчку занял Сидней, которые потеснил японскую Осаку.

Предпоследние места заняли такие города, как Дакка в Бангладеше, Лаос в Нигерии и сирийский Дамаск.

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Теги: #Вена