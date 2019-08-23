Украинский лоукостер планирует летать на Шри-Ланку

SkyUp просит разрешения на полеты из Киева в Коломбо с 1 октября на неограниченный срок с частотой два раза в неделю.

Лоукостер SkyUp запросил права на полеты из Киева на Шри-Ланку и в Австрию

SkyUp Airlines подала в Госавиаслужбу Украины заявку на предоставление регулярных рейсов из Киева на Шри-Ланку и в Австрию, пишет Avianews.

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SkyUp просит разрешения на полеты из Киева в Коломбо с 1 октября на неограниченный срок с частотой два раза в неделю. Вторая заявка: также с 1 октября на неограниченный срок - из Киева в Зальцбург, дважды в неделю.

Сейчас в Коломбо и Зальбург прямых рейсов из Украины нет. Ранее рейс Киев-Коломбо выполняла МАУ, но закрыла маршрут из-за неэффективности.