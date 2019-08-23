Украинский лоукостер планирует летать на Шри-Ланку
15:52, 23 августа 2019Новости туризма
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SkyUp просит разрешения на полеты из Киева в Коломбо с 1 октября на неограниченный срок с частотой два раза в неделю.
Сейчас в Коломбо и Зальбург прямых рейсов из Украины нет / фото flickr.com/riikkeary
Лоукостер SkyUp запросил права на полеты из Киева на Шри-Ланку и в Австрию
SkyUp Airlines подала в Госавиаслужбу Украины заявку на предоставление регулярных рейсов из Киева на Шри-Ланку и в Австрию, пишет Avianews.
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SkyUp просит разрешения на полеты из Киева в Коломбо с 1 октября на неограниченный срок с частотой два раза в неделю. Вторая заявка: также с 1 октября на неограниченный срок - из Киева в Зальцбург, дважды в неделю.
Сейчас в Коломбо и Зальбург прямых рейсов из Украины нет. Ранее рейс Киев-Коломбо выполняла МАУ, но закрыла маршрут из-за неэффективности.
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