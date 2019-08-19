МАУ, LOT и Turkish Airlines полностью отменяют рейсы в Запорожье на время ремонта ВПП в местном аэропорту

В случае отказа от перебронирования пассажиры получат компенсацию стоимости билетов.

В авиакомпаниях "Международные авиалинии Украины", LOT и Turkish Airlines отменяют все свои рейсы в аэропорт Запорожье на период со 2 сентября по 15 октября в связи с ремонтом там взлетно-посадочной полосы.

Как сообщает ЦТС, пассажиры отмененных рейсов должны получить соответствующие уведомления с правом перебронирования билетов на рейсы с прибытием в аэропорт Днепра или другого города. В случае отказа от перебронирования пассажиры получат компенсацию стоимости билетов.

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"Информируем вас о том, что авиакомпания "Международные Авиалинии Украины" отменяет рейсы в/из Запорожья в связи с закрытием аэропорта на период с 02.09.19 по 15.10.19. Пассажирам отмененных рейсов будет предложено изменить аэропорт вылета/прибытия на Днепр (или другой удобный для пассажира), или вернуть стоимость билета", - ответили в МАУ на вопрос ЦТС.

Такие же решения приняли в LOT и Turkish Airlines, что следует из официального сообщения туристической компании "Роза ветров".

В авиакомпании "Мотор Сич", в свою очередь, ранее сообщили о следующих изменениях в своем расписании в связи с закрытием на ремонт ВПП аэропорта Запорожье.

- рейсы Запорожье-Киев и Киев-Запорожье - отменены;

- вместо ежедневных рейсов Запорожье-Минск и Минск-Запорожье будут выполняться рейсы Днепр-Минск и Минск-Днепр по средам, пятницам и воскресеньям;

- вместо рейсов Запорожье-Бургас и Бургас-Запорожье будут выполняться рейсы Днепр-Бургас и Бургас-Днепр.

Изменения вступают в силу с 1 сентября и будут действовать до 15 октября включительно.

Пассажиров указанных рейсов попросили обратиться в контакт-центр компании.

Отметим, что перелеты в Беларусь запорожская авиакомпания выполняет в сотрудничестве с "Белавиа". Там ЦТС сообщили, что внесут изменения в свою полетную программу в соответствии с изменениями "Мотор Сичи".