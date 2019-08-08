Крупнейший казахстанский авиаперевозчик меняет багажную политику на всех рейсах

Отмечается, что раньше при поездке можно были взять две сумки, общий вес которых был 23 килограмма в эконом классе, а теперь 23 килограмма должны уместиться в одну сумку.

Крупнейший казахстанский авиаперевозчик - компания Air Astana с 21 августа изменит багажную политику на всех рейсах, в частности, можно будет провозить только одну сумку весом до 23 кг.

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Об этом сообщила пресс-служба Air Astana.

«При покупке билета с 7 августа 2019 на период путешествия с 21 августа будет действовать новая багажная политика на всех рейсах авиакомпании. Бесплатные нормы перевозки багажа изменятся с весовой системы на поштучную по всем направлениям», - говорится в сообщении.

Отмечается, что раньше при поездке можно были взять две сумки, общий вес которых был 23 килограмма в эконом классе, теперь 23 килограмма должны уместиться в одну сумку – 1 PC (Piece concept).

«За вторую сумку, то есть второе место багажа, нужно будет оплачивать дополнительно, несмотря на суммарный вес багажа», - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что максимальный вес одной сумки составит 23 кг в эконом-классе и 32 кг в бизнес-классе.

При этом для направлений в Дели и Пекин норма бесплатного зарегистрированного багажа из Киева будет увеличена до 2 мест по 23 кг в эконом-классе.

«При оплате дополнительного багажа не позднее чем за 24 часа до вылета предполагается скидка в размере 30%», - говорится в сообщении.

Также сообщается, что провозка ручной клади остается без изменений.

«Вес бесплатной ручной клади остается прежним – 8 кг. При этом пассажиры эконом-класса могут провести одну сумку, а бизнес-класса – две. Кроме того, допускаются небольшие сумки для ноутбука», - отметили в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, авиакомпания Air Astana с июня увеличила количество рейсов из Киева до семи раз в неделю в Нур-Султан, а с июля в Алматы с семи до восьми рейсов.

Справка УНИАН. Авиакомпания «Эйр Астана» является совместным предприятием казахстанского ФНБ «Самрук-Казына» (51%) и британского BAE Systems (49%). Авиакомпания выполняет регулярные рейсы с 15 мая 2002 года и имеет маршрутную сеть, включающую более 60 международных и внутренних рейсов. В Украине самолеты компании осуществляют рейсы из международного аэропорта «Борисполь» (Киев) через Алматы и Нур-Султан в Пекин, Урумчи, Сеул, Гонконг, Бангкок, Куала-Лумпур, Дели, Ташкент, Душанбе и Бишкек, а также в города Казахстана.

Воздушный флот авиакомпании насчитывает 35 самолетов из числа Boeing 757/767, семейств Airbus и Embraer. Средний возраст авиапарка – 8 лет.