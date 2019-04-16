Казахстанская авиакомпания будет чаще летать из Киева

Авиакомпания Air Astana с июня планирует увеличить количество рейсов из Киева до семи раз в неделю в Нур-Султан, а с июля - в Алматы до восьми рейсов.

Авиакомпания Air Astana с июня планирует увеличить количество рейсов из Киева до семи раз в неделю в Нур-Султан, а с июля в Алматы с семи до восьми рейсов.

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Как передаёт корреспондент УНИАН, об этом сообщил региональный менеджер "Эйр Астана" в Украине Галимжан Базилбаев на встрече с журналистами.

«Летом мы восстанавливаем ежедневные рейсы в Алматы и Нур-Султан. В Алматы будет 8 рейсов с июля. Таким образом всего будет 15 рейсов в оба города из Киева”, - сказал он.

Также Базилбаев отметил, что, кроме прямых рейсов, будет обеспечен транзит.

«Мы сможем обеспечить стыковку для путешествий в Ташкент - 5 раз в неделю, Пекин - 5 раз, Сеул - 4 раза, Бангкок, Гонконг, Куала-Лумпур можем обеспечить до 3-4 раз. Также Центральная Азия и города Сибири», - отметил он.

Справка УНИАН. Авиакомпания «Эйр Астана» является совместным предприятием казахстанского ФНБ «Самрук-Казына» (51%) и британского BAE Systems (49%). Авиакомпания выполняет регулярные рейсы с 15 мая 2002 года и имеет маршрутную сеть, включающую более 60 международных и внутренних рейсов. В Украине самолеты компании осуществляют рейсы из международного аэропорта «Борисполь» (Киев) через Алматы и Нур-Султан в Пекин, Урумчи, Сеул, Гонконг, Бангкок, Куала-Лумпур, Дели, Ташкент, Душанбе и Бишкек, а также в города Казахстана.

Воздушный флот авиакомпании насчитывает 35 самолетов из числа Boeing 757/767, семейств Airbus и Embraer. Средний возраст авиапарка – 8 лет.