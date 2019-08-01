В Одесский порт в 2020-м году зайдут 11 круизных лайнеров

В текущем году прибытие одного из двух теплоходов сорвалось.

В Одесский морской порт на 2020 год запланировано 11 заходов круизных лайнеров.

Об этом УНИАН сообщили в порту со ссылкой на начальника администрации предприятия Игоря Ткачука.

«На 2020 год уже получено 11 заявок на судозаходы круизных лайнеров. На 2021 - уже поступило десять заявок, на 2022 - две», - сообщили в порту.

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По словам Ткачука, на текущий год было запланировано два судозахода круизных судов, но из-за поломки британский теплоход Aegean Odyssey не зашел в Одессу, как это планировалось в мае. Планируется, что круизный лайнер прибудет в порт в конце сезона - в октябре.

«Помимо круизных судов, в 2020 году Одесский порт рассчитывает на прием 11 судов типа река-море. В 2019 году их ожидается 15, в частности, судов «Червона Рута» и «Викинг-Синеус», - добавили на предприятии.

Как отмечается, по состоянию на 31 июля, пассажирский терминал порта уже обслужил 8 судозаходов «речников».

Как сообщал УНИАН, в 2013 году в Одесский морской торговый порт было 106 круизных судозаходов, в 2014-м - 28, в 2015 году – 13. На 2016 год порт получил 36 заявок, но принял только 5 лайнеров, обслужив более 1230 пассажиров. В 2017 – зашло только одно, а в прошлом году в Одесский порт не посетил ни один круизный теплоход.

В феврале 2019 г. в пресс-службе порта заявили, что 10 мая круизную навигацию в порту откроет лайнер Aegean Odyssey (флаг - Мальта), а 30 октября в Одессу зайдет теплоход Amera (Багамы).