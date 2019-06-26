SkyUp прекратила рейсы из Полтавы из-за плохого состояния взлетной полосы аэропорта

Авиаперевозчик опроверг утверждения директора полтавского аэропорта, который заявлял, что у компании есть проблемы с лицензией.

Украинский лоукостер SkyUp прекратил полеты из Полтавы из-за неудовлетворительного состояния взлетно-посадочной полосы.

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Об этом сообщает avianews.com, ссылаясь на пресс-службу авиакомпании. Состояние ВПП стало одним из факторов приостановки чартерной полетной программы туроператора Join UP! из Полтавы.

«После первых рейсов из Полтавы техники компании выявили, что покрытие полосы негативно влияет на работу самолетов. В апреле SkyUp создала инспекционную комиссию, чтобы оценить ее состояние. Оказалось, что оно не соответствует требованиям для эксплуатации судов, которые использует SkyUp», — заявили в авиакомпании.

В ответе на запрос издания также говорится, что по результатам проверки компания направила официальное письмо руководству аэропорта, в котором сообщила, что приостанавливает рейсы из Полтавы.

Таким образом, авиаперевозчик опроверг утверждения директора аэропорта Полтава Владимира Окары, который рассказал местным СМИ, что SkyUp завершила полетную программу из Полтавы из-за проблемы с лицензией.

«SkyUp может возобновить полеты в аэропорт Полтава только после качественного ремонта покрытия и проведения повторной инспекционной комиссии, которая даст вывод, что полеты в аэропорт на Boeing 737-700 или Boeing 737-800 возможны без вреда для самолетов. Однако на данный момент SkyUp не получил выводы из Полтавы относительно исправления замечаний комиссии», — добавили в компании.

Вторым фактором приостановки полетов в Полтаву в Join UP! назвали недостаточную динамику загрузки на первых рейсах из региона для активной полетной программы. В результате она завершилась 20 июня.

Как сообщал УНИАН, международный аэропорт "Полтава" 29 июля 2018 года принял первый пассажирский рейс после проведения реконструкции. Первым на аэродроме сел самолет Як-40 из Запорожья.

В январе 2017 года Полтавская областная рада утвердила программу развития и поддержки аэропорта «Полтава» на 2017-2020 годы с объемом финансирования 351 млн грн.

Напомним, в марте этого года полтавский аэропорт отправил первый международный рейс после 15-летнего простоя.