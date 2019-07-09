Дорогое жилье с ужасными условиями: журналисты провели ревизию пляжных "апартаментов" (видео)

В Одессе цены на жилье в сезон отдыха стартуют от 500 гривень за день.

Журналисты провели специальную ревизию жилья у моря в пору летних отпусков.

О ее результатах они рассказали в программе Гроши.

Лето – пора заработков для всех, и особенно – для тех, кто принимает вас на отдых на море. Какое жилье предлагают известный украинский курорт, где и сколько оно стоит. Долгожданную ревизию пляжных «апартаментов» провели журналисты.

В Одессе цены на жилье в сезон отдыха стартуют от 500 гривень в день (на окраине), в центре - от 700, и не менее 800 у моря.

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Кроме этого, здесь много посредников, которые хотят нажиться на отдыхающих, накручивая по 20% от цены жилья за сутки.

Относительно условий проживания и самого жилья, то за 800 гривень можно получить переоборудованный гараж совсем маленьких размеров в 5 квадратных метров и туалетом в соседнем помещении. То есть за 5 тысяч можно снять жилье весьма сомнительного качества.

С отелями ситуация не лучше: стандартный номер обойдется в 480 за сутки, но качество жилья также весьма сомнительное. За такие деньги вы получите номер с потрепанными дырявыми стенами, грязным душем, грибком на диване и довольно неприятным запахом в помещении.