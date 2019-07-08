В Португалии устроили традиционный парад с 16-килограммовыми коронами из хлеба и цветов (видео)

Такие парады проходят в городе с 16 века каждые четыре года.

В португальском городе Томар местные жители устроили традиционное шествие с огромными композициями на голове.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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16-килограммовые колонны из хлеба и цветов - пожертвования для христиан Святого Духа. Такие парады проходят в городе с 16 века каждые четыре года.

Тяжелые композиции носят на головах лишь женщины, одетые в белое. Мужчины же идут рядом и могут помочь лишь в случае необходимости.