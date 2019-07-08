В Португалии устроили традиционный парад с 16-килограммовыми коронами из хлеба и цветов (видео)
10:33, 08 июля 2019Новости туризма
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Такие парады проходят в городе с 16 века каждые четыре года.
Традиционный парад с 16-килограммовыми коронами из хлеба и цветов устроили в Португалии
В португальском городе Томар местные жители устроили традиционное шествие с огромными композициями на голове.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
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16-килограммовые колонны из хлеба и цветов - пожертвования для христиан Святого Духа. Такие парады проходят в городе с 16 века каждые четыре года.
Тяжелые композиции носят на головах лишь женщины, одетые в белое. Мужчины же идут рядом и могут помочь лишь в случае необходимости.
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