Только треть украинцев отдыхает за границей - исследование

Украинцы, которые проводят отдых за рубежом, обычно выбирают Египет, Польшу, Турцию, Черногорию и Грецию.

Абсолютное большинство украинцев (67%) проводят отпуск в Украине, и только треть (33%) - за рубежом.

Об этом свидетельствуют результаты исследования Picodi.com.

Те украинцы, которые отдыхают внутри страны, обычно выбирают побережье Азовского моря и в Одессу. В пятёрке лидеров также Львов, Харьков и рекреационные центры Закарпатья.

Украинцы, которые проводят отдых за границей, обычно выбирают Египет, Польшу, Турцию, Черногорию и Грецию.

При этом не экономят на отпуске только 12% соотечественников. Большинство же старается каким-то образом минимизировать расходы на отдых благодаря раннему бронированию и покупке билетов, горящим путевкам.

Также украинцы часто ищут бесплатные достопримечательности (21%), выбирают малопопулярные недорогие направления (17%) или стараются не путешествовать в разгар сезона (15%).

В среднем отпуск обходится украинцам почти в 11 тыс. гривень на человека. При этом только 8% опрошенных путешествуют в одиночку, а 48% - с домочадцами.

Наибольшим спросом пользуются поездки в разгар сезона (42%) или в бархатный сезон и межсезонье (39%), когда цены снижаются, наплыв туристов падает, но погодные и другие условия ещё способствуют отличному отдыху.

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Если рассматривать продолжительность отпуска, то 48% украинцев отводят на отдых не более 7 дней подряд, но мало кто может позволить себе более двух недель релакса (4%).

Говоря о том, как часто путешествуют украинцы, 45% респондентов ответили, что выезжают на отдых раз в году. Тех, кто отдыхает дважды в год, набралось 27%. Лишь 9% сообщили, что путешествуют несколько раз в год.

Что касается организации путешествий, то 86% украинцев занимаются ею самостоятельно - так дешевле и удобнее, ведь в таком случае план поездки можно менять. Лишь очень немногие отметили, что не доверяют турфирмам (4%).

Тех же, кто пользуется услугами профессиональных бюро путешествий, в основном привлекает то, что ответственность за поездку лежит на организаторах, кроме того, для многих это удобнее и экономит время.

В основном украинцы предпочитают исследовать новые для себя направления (77%) и только 23% опрошенных периодически возвращаются на отдых в проверенные места.

Половина путешествующих украинцев (50%) предпочитает отдых на пляже, 34% делают ставку на посещение достопримечательностей, музеев и знаковых мест, а 16% выбирают активный отдых.

77% респондентов ответили, что предпочитают на отдыхе общественный транспорт, 14% пользуются услугами такси, 9% арендуют автомобиль, а вот за автостоп не высказался никто из опрошенных.

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Что касается питания, то почти половина туристов из Украины (46%) выбирает местные блюда в ресторанах, надеясь таким образом ближе познакомиться с культурой, обычаями и историей места, в котором находятся.

"Организованные" обеды по системе all inclusive в отелях всё ещё пользуются спросом, их предпочитает 17% опрошенных.

При этом опрос показал, что 60% украинцев готовы работать в отпуске.

Что касается других стран, где люди тратят примерно столько же на отпуск, сколько украинцы (414 долларов), то ближе всего к нам Румыния, Мексика и Аргентина.

Опрос проводился в апреле-мае 2019 года среди 22073 респондентов из Европы, Азии, Латинской Америки, Африки и Австралии. При конвертации валют был использован средний курс за май-2019.

Напомним, по итогам 2018 года совокупные поступления туристического сбора и налоговых платежей с туристической отрасли выросли на 20,7% - до 4,2 миллиарда гривень, поступления туристического сбора возросли на 29,2% и составили 90,7 миллиона гривень.

Также сообщалось, что расходы украинских путешественников в 8-9 раз превышают расходы иностранных посетителей Украины.