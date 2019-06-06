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Американка стала самой молодой посетительницей всех стран мира (видео)

10:54, 06 июня 2019
Новости туризма
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К 21 году Лекси Альфорд побила рекорд Гиннесcа, посетив 196 суверенных государств мира.  Предыдущий рекордсмен из Великобритании сумел совершить такой масштабный визит к 24 годам.

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Единственная трудность, с которой столкнулась Лесли, - посещение Северной Кореи. Однако ей засчитали нахождение в Голубом доме в демилитаризованной зоне между Северной и Южной Кореей в прошлую пятницу. Таким образом, миссия была завершена.

"Самое сложное - это доказать, что я была во всех этих местах. Нужно была получить свидетельства в каждой стране, которые посещала: показать билеты на самолет, штампы в паспорте, квитанции за проживание, вести журналы учета для каждой страны, которые посещала", - рассказала Альфорд.

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Теги: #вакансия путешественника#Книга рекордов Гиннеса