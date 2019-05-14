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Латвийская авиакомпания airBaltic запустила масштабную распродажу

13:54, 14 мая 2019
Новости туризма
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Латвийская авиакомпания предлагает билеты в Ригу со скидками / Фото latvia.travel

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Согласно информации на сайте авиакомпании, акция действует при покупке билетов в период с 14 по 28 мая 2019 года. Распространяется она на рейсы, которые будут выполняться с 12 июня 2019 года по 28 марта 2020 года.

Из Украины airBaltic предлагает прямые рейсы из Киева, Одессы и Львова в столицу Латвии - Ригу. Так, самые дешевые предложения из Киева стартуют от 59 евро в одну сторону, из Львова - от 49 евро в одну сторону. Для Одессы компания предлагает билеты по цене от 119 евро в обе стороны.

Кроме того, авиакомпания предлагает украинским посажирам более 50 предложений рейсов в страны Европы с пересадками по цене от 65 евро. Например, столько стоит перелет из Киева в Стокгольм (Швеция) или со Львова до Берлина (Германия).

Цены на билеты на рейсы airBaltic внутри ЕС, к примеру, из Риги, Вильнюса или Таллинна, стартуют от 15 евро.

Как сообщал УНИАН.Туризм, латвийская авиакомпания АirBaltic с 31 марта 2019 года после зимнего перерыва возобновила рейсы по маршруту Рига-Одесса-Рига.

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Теги: #Латвия#авиаперевозки#Рига#airBaltic#скидки на авиабилеты#путешествия по Европе