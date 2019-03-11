Латвийская АirBaltic на лето возобновляет рейс Рига-Одесса

Рейсы будут осуществляться 5 раз в неделю: по понедельникам, вторникам, средам, пятницам и субботам, в июне-августе – также по четвергам.

Латвийская авиакомпания аirBaltic с 31 марта возобновит рейсы по маршруту Рига-Одесса-Рига.

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Как сообщили УНИАН в международном аэропорту «Одесса», АirBaltic возобновит рейсы, приостановленные осенью прошлого года.

Отмечается, что официальные мероприятия по случаю возобновления маршрута запланированы на 13 марта. Предполагается, что в них примут участие посол Латвийской Республики в Украине Юрис Пойканс, руководство аэропорта, представители департамента культуры и туризма Одесского городского совета, АirBaltic и т. д.

Как сообщили в латвийской авиакомпании, рейсы будут осуществляться 5 раз в неделю: по понедельникам, вторникам, средам, пятницам и субботам, в июне-августе – также по четвергам.

Предполагается, что программа полетов продлится до 26 октября.

Как сообщал УНИАН, в 2018 году самолеты АirBaltic совершали авиарейсы в Одессу трижды в неделю.

Справка УНИАН. АirBaltiс (AIR BALTIC CORPORATION) обеспечивает прямые рейсы из Риги в более чем 60 пунктов назначения. Компания предлагает удобные стыковки в международном аэропорту Рига с пунктами назначения маршрутной сети авиакомпании в Скандинавии, Европе, СНГ и на Ближнем Востоке.

Международный аэропорт «Одесса» относится к группе крупнейших аэропортов Украины и связан воздушными линиями со многими городами Украины, СНГ, а также странами Западной Европы, Азии, Африки.