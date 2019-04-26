Стало известно, сколько Украина зарабатывает на туризме в Чернобыльской зоне

Из-за увеличения количества туристов в Чернобыльской зоне возникает необходимость в построении новых хостелов и отелей.

Развитие туризма в Чернобыльские зоне отчуждения принесло в украинский бюджет в 2017 году около 200 тысяч долларов.

Об этом в эфире Громадського заявил директор по науке и развитию компании «Чернобыль-тур», ликвидатор аварии на ЧАЭС Сергей Мирный.

«В какой-то момент я понял, что следующим этапом ликвидации последствий Чернобыльской аварии, его мотором, его движущей силой будет именно Чернобыльский туризм. Вот этот запрос, необходимость удовлетворять потребности постоянно растущего количества людей... приводит к тому, что там стало больше внимания уделяться инфраструктуре... А это новые рабочие места», — сказал Мирный.

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Также он отметил, что из-за увеличения количества туристов в Чернобыльской зоне возникает необходимость в построении новых хостелов и отелей.

«За оформление каждой группы, документов, согласование поездки и сопровождение каждого туриста зона берет определенную плату. Государство, по моим оценкам, в позапрошлом году (2017 год, ред.) где-то 200 тысяч получило в бюджет от «чернобыльского туризма» в виде прямых платежей за прием этих туристических групп», — добавил директор компании.

Ранее в Минэкологии сообщили, что количество посетителей Чернобыльской зоны за 3 года выросло почти в десять раз: с 8 тысяч до 70 тысяч. В 2018 году зону отчуждения посетили 63 тысячи туристов.