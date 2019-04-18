Курортный Бердянск в этом сезоне ожидает принять более 1,5 миллиона отдыхающих (фоторепортаж)

Город Бердянск находится на юге Запорожской области на берегу Азовского моря, в 200 километраж от Запорожья.

Курортный город Бердянск (Запорожская область) в этом году ожидает принять у себя более 1,5 миллиона туристов.

Об этом заявил во время пресс-конференции в Киеве городской голова Бердянска Владимир Чепурной.

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«Если в 2015 году курорт принял всего 200-300 тысяч туристов, то сегодня к нам приезжает около 1,5 млн отдыхающих, в этом же сезоне мы ожидаем принять еще больше отдыхающих», - отметил он.

Местные власти рассчитывают на увеличение туристического потока в Бердянск благодаря расширению на 10-15% номерного фонда курорта, а также стабильным ценам на отдых и услуги по лечению. В частности, средняя стоимость проживания в частном секторе в этом году составляет от 80 до 300 грн с человека за сутки проживания в санаториях - 350-800 грн.

По словам городского головы Бердянска, на отдых на курорт сегодня больше всего приезжает украинских туристов, но в последние годы здесь появляется все больше иностранных туристов - из Беларуси, Германии, Польши и Франции.

По информации руководителя отдела рекламы и туризма курорта Виктории Мищенко, в Бердянске сегодня работают 10 детских учреждений оздоровления, которые могут принимать до 20 тысяч детей. Средняя стоимость отдыха в детских лагерях составит этим летом от 8,4 до 13 тысяч гривень за 21 день отдыха.

Среди главных событий летнего сезона в Бердянске называют фестиваль кузнецов «Стальная волна» (21-22 июня), всеукраинский фестиваль детского, юношеского и молодежного искусства «Азовские паруса» (июль), а также международный театральный фестиваль (начало июня).

Отметим, город Бердянск находится на юге Запорожской области на берегу Азовского моря, в 200 километраж от Запорожья.

Среди прочего, туристов привлекает Бердянская коса, которая расположена на севере Азовского моря и отделяет Бердянский залив от моря. Одна из крупнейших среди кос моря: ее длина - 23 км, а ширина лежит в пределах от 60 метров в средней части до 2 километров в конце.

На сегодня Бердянская коса почти полностью застроена, в основном зданиями курортно-рекреационного назначения. На ней расположены 70 оздоровительных учреждений: 8 санаториев, 17 детских и спортивно-оздоровительных учреждений, 45 баз отдыха.