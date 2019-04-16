«Укрзализныця» назначила на праздники еще два дополнительных поезда во Львов

Таким образом, общее количество дополнительных поездов увеличилось до 23.

«Укрзализныця» назначила два дополнительных поезда во Львов для путешествий на пасхальные и майские праздники по результатам Facebook-опроса, таким образом увеличив общее количество дополнительных поездов до 23.

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Как сообщила пресс-служба компании, по результатам опроса «Укрзализныця» назначает два поезда: № 755/756 и № 211/212 сообщением Киев-Львов.

«Всего в опросе на странице «Укрзализныци» в Facebook на момент подведения итогов приняли участие 2162 респондента. Из них 320 пользователей высказались за дополнительные поезда во Львов. Почти на сотню меньше голосов отдано за назначение поездов в Ивано-Франковск. От 100 до 200 голосов набрали Одесса, Ужгород, Харьков, Польша. Среди других направлений, которые предложили пользователи, также Трускавец, Геническ, Черновцы, Новоалексеевка и тому подобное», - говорится в сообщение.

При этом в компании отметили, что полученные результаты не могут считаться всеобъемлющими и репрезентативными и скорее отражают пожелания активных фолловеров в социальной сети.

"Однако эти данные обязательно будут приняты во внимание специалистами «Укрзализныци» при планировании следующих перевозок пассажиров, особенно во время пиковых путешествий по железной дороге", - говорится в сообщении.

Отмечается, что дополнительный поезд "Интерсити" № 756 Киев-Львов отправится из Львова 26 апреля и 1 мая в 23:00, прибудет в Киев на следующий день в 5:50. Обратно поезд отправится 27 апреля и 2 мая в 0:15, прибудет во Львов на следующий день в 5:47. Он будет делать остановку на станции Коростень.

Поезд № 211/212 Киев-Львов отправится из Киева 26 апреля в 12:10 и прибудет во Львов в 22:14. Обратно отправление 27 апреля в 1:28, прибытие в Киев на следующий день в 9:14. Поезд будет делать остановку на станции Шепетовка.

Также, в пресс-службе отметили, что всего на пасхальные и майские праздники "Укрзализныця" уже назначила 23 дополнительных поезда и дополнительные рейсы пяти круглогодичных поездов.

В частности, это поезда во Львов, Ковель, Ужгород, Черновцы, Хмельницкий, Жмеринку, Николаев, Одессу, Херсон, Днепр, Кривой Рог, Харьков, Покровское, Запорожье, Бахмут, Кременчуг, Шостку, Черкассы, Винницу и другие города.

Как сообщал УНИАН, ранее «Укрзализныця» назначила 19 дополнительных поездов в период пасхальных и майских праздников.