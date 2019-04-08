Названы самые бюджетные города мира для однодневного путешествия

Лидерами среди таких городов стали Каир, Мехико и Анталья.

Специалисты составили рейтинг самых бюджетных направлений, куда можно отправиться в однодневное путешествие.

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По данным Rumbo, при составлении списка учитывались расходы на проживание, транспорт, питания и минимальные развлечения.

Лидерами среди таких городов стали Каир, Мехико и Анталья. В египетской столице за сутки пребывания можно уложиться в 48 евро (около 1500 гривень). В мексиканской столице - 72 евро (около 2200 гривень). В турецком курортном городе Анталья можно отдохнуть за 24 часа на 75 евро (около 2280 гривень).

В первой пятерке также оказались Буэнос-Айрес (76 евро) и Мумбаи (78 евро). В двадцатке самых бюджетных направлений: Куала Лумпур (83 евро), Рига (84 евро), Найроби (85 евро), Манил (88 евро), Паттайя (95 евро), Москва (95 евро), Лима (97), Бали (106), Дубровник (109), Валенсия (109), Маракеш (112) и Таллин (113).

Как сообщал УНИАН, ранее был составлен список самых загруженных и популярных авиамаршрутов 2019 года.