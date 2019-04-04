В дубайском аэропорту откроют зону для выступлений популярных диджеев

Аэропорт Дубая запускает специальную музыкальную резиденцию для именитых диджеев.

Международный аэропорт Дубая (DXB) представляет первую в истории зону для диджеев в рамках своей платформы musicDXB.

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На ближайших выходных тысячи пассажиров смогут услышать сеты в исполнении Олли Вуда и Грега Стэйнера. В рамках долгосрочного партнерства дуэт Hollaphonic будет полностью курировать программу musicDXB, сообщает amp.arabianbusiness.com.

Вуд сказал: «Прямо сейчас в среднем каждый пятый человек ходит по аэропорту в наушниках, слушая музыку, которая утешает, успокаивает, мотивирует, вдохновляет и вызывает радость».

На сцене musicDXB ежемесячно будут проходить бесплатные концерты для путешественников, в которых примут участие международные и местные артисты. Hollaphonic станут первопроходцами в аэропорту со своими двухчасовыми сетами.

Мэтью Хоробин, директор бренда в аэропортах Дубая, сказал: «Живые выступления невероятных певцов со всего мира, которые заставляют вас остановиться и уделить минутку, диджеи, которых вы ожидаете услышать меньше всего, - это те моменты, которые люди запомнят и поделятся со своей семьей и друзьями. Это те моменты, которые мы создаем в DXB».