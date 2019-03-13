Пункт пропуска "Ужгород-Вышне Немецке" на границе со Словакией временно закроется

С 18 по 22 марта в данном ПП словацкая сторона будет проводить калибровку весов.

Движение в пункте пропуска "Ужгород-Вишне Немецке" на границе со Словакией будет временно приостановлено.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы Украины.

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Отмечается, что с 18 по 22 марта 2019 года в пункте пропуска "Ужгород-Вишне Немецке" будет временно приостановлено оформление и пропуск грузовых автомобилей. Причина - калибровка весов на словацкой стороне.

«Во время работ движение грузовиков будет возможным только по одной полосе, которая будет обозначена временными дорожными знаками. Водителей просят соблюдать эти знаки при пересечении государственной границы», - говорится в сообщении.

Ограничение не касается пассажирского направления, отметили в ГФСУ.