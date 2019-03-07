Великобритания ужесточает условия получения инвесторской визы

Новые правила вступают в силу с 29 марта 2019 года.

Министерство внутренних дел Великобритании в четверг, 7 марта, объявило об изменениях в условиях получения визы «Инвестор» (Tier 1).

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Об этом сообщает пресс-служба международной компании Henley & Partners, занимающейся консультациями по вопросам гражданства.

По новым правилам, заявителям необходимо доказать, что они владели необходимыми для получения визы GBP 2 млн в течение двух лет до подачи заявления (сейчас 90 дней). Вкладывать деньги инвесторы смогут только в британский бизнес. Вариант инвестиций в гособлигации будет исключен.

Новые правила вступают в силу с 29 марта 2019 года.

В Великобритании считают, что такие меры помогут избежать отмывания денег участниками инвестиционной программы, а также увеличат пользу для экономики страны.

В то же время условия для получения визы «Предприниматель» (Tier 1) смягчили. Теперь иностранцу достаточно инвестировать GBP 50 000 вместо GBP 200 000 в собственную компанию, чтобы получить визу. Для держателей еще одной визы из категории Tier 1 (start-up visa) дали больше времени для развития бизнеса перед заявлением на ее продление – два года вместо одного.

Напомним, за прошлый 2018-й год Украина повысила свои позиции в рейтинге паспортов мира на три пункта, заняв в обнародованном компанией Henley & Partners списке 41-е место.

Безвизовый режим между Украиной и Евросоюзом действует с 1 июня 2017 года. Недавно стало известно, что им уже воспользовались около двух миллионов украинцев.