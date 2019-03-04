На карнавал в Рио-де-Жанейро съехались сотни тысяч людей из разных уголков мира (фото, видео)

Бразильский карнавал в Рио - в самом разгаре.

В Рио-де-Жанейро стартовал основной конкурс ежегодного карнавала. Состязание школ самбы считается самым красочным и массовым шоу в мире.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Невероятные наряды и маскарадные костюмы, бесконечные фейерверки, всепоглощающие музыкальные ритмы в эти дни привлекают в Рио сотни тысяч бразильцев и иностранных туристов.

Профессиональные танцоры и музыканты в разноцветных костюмах будут развлекать горожан и туристов на протяжении всей недели. Параллельно проходят уличные парады. Некоторые участники решили превратить празднование на мирный протест.