На карнавал в Рио-де-Жанейро съехались сотни тысяч людей из разных уголков мира (фото, видео)
10:31, 04 марта 2019Новости туризма
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Бразильский карнавал в Рио - в самом разгаре.
В Рио-де-Жанейро стартовал основной конкурс ежегодного карнавала. Состязание школ самбы считается самым красочным и массовым шоу в мире.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
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Невероятные наряды и маскарадные костюмы, бесконечные фейерверки, всепоглощающие музыкальные ритмы в эти дни привлекают в Рио сотни тысяч бразильцев и иностранных туристов.
Профессиональные танцоры и музыканты в разноцветных костюмах будут развлекать горожан и туристов на протяжении всей недели. Параллельно проходят уличные парады. Некоторые участники решили превратить празднование на мирный протест.
На карнавал в Рио-де-Жанейро съехались сотни тысяч людей с разных уголков мира
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