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На карнавал в Рио-де-Жанейро съехались сотни тысяч людей из разных уголков мира (фото, видео)

10:31, 04 марта 2019
Новости туризма
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© фото REUTERS
© фото REUTERS
© фото REUTERS
© фото REUTERS
© фото REUTERS
© фото REUTERS
© фото REUTERS
© фото REUTERS
© фото REUTERS
© фото REUTERS
© фото REUTERS
© фото REUTERS
© фото REUTERS
© фото REUTERS
© фото REUTERS
© фото REUTERS
© фото REUTERS
© фото REUTERS
© фото REUTERS
© фото REUTERS
© фото REUTERS
© фото REUTERS
© фото REUTERS
© фото REUTERS
© фото REUTERS
© фото REUTERS
© фото REUTERS
© фото REUTERS
© фото REUTERS
© фото REUTERS
© фото REUTERS
© фото REUTERS
© фото REUTERS
© фото REUTERS
© фото REUTERS
© фото REUTERS
© фото REUTERS
© фото REUTERS
© фото REUTERS
© фото REUTERS
© фото REUTERS
© фото REUTERS
© фото REUTERS
© фото REUTERS
© фото REUTERS
© фото REUTERS
© фото REUTERS
© фото REUTERS
© фото REUTERS

В Рио-де-Жанейро стартовал основной конкурс ежегодного карнавала. Состязание школ самбы считается самым красочным и массовым шоу в мире. 

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Невероятные наряды и маскарадные костюмы, бесконечные фейерверки, всепоглощающие музыкальные ритмы в эти дни привлекают в Рио сотни тысяч бразильцев и иностранных туристов.

Профессиональные танцоры и музыканты в разноцветных костюмах будут развлекать горожан и туристов на протяжении всей недели. Параллельно проходят уличные парады. Некоторые участники решили превратить празднование на мирный протест.

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