Украинцы теперь могут ездить в Грузию по ID-паспортам

Украина и Грузия подписали соглашение о безвизовых поездках граждан обеих стран по ID-картам.

Правительства Украины и Грузии ввели возможность безвизовых поездок гражданами двух стран по внутренним биометрическим паспортам (ID-картам).

Как сообщает Правительственный портал, Украина и Грузия упрощают процедуры пересечения границ, что позволяет гражданам обеих стран путешествовать без виз и по внутренним документам (ID паспортам).

Сегодня в Кишиневе в рамках работы саммита ГУАМ соответствующее соглашение подписали главы правительств Владимир Гройсман и Мамука Бахтадзе.

«Кабинет министров Украины и правительство Грузии пытаются и далее развивать двусторонние отношения, способствовать укреплению контактов между людьми и упрощают порядок въезда своих граждан на территорию государства другой стороны», - говорится в преамбуле соглашения.

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Комментируя подписание документов, главы правительств отмечали, что экономический рост должен отражаться на жизни граждан, и значит, снимая торговые барьеры, надо снимать и барьеры отношений между людьми.

«Для нас главное - человеческие отношения», - сказал Бахтадзе.

«Усиление сотрудничества - это не только экономические решения, но и общечеловеческие», - добавил Гройсман.

Также отмечается, что в соответствии с подписанным соглашением, граждане Украины и Грузии могут находиться на территории государства другой стороны без виз в течение 90 дней (ежегодно) на основании внутренних паспортов в форме карты (ID), которая содержит бесконтактный электронный носитель.

Кроме того, подписание соглашения дает возможность сохранить и улучшить уже существующий безвизовый режим между Украиной и Грузией на условиях, которые установлены положениями существующего соглашения между Кабинетом министров Украины и исполнительной властью Грузии о безвизовых поездках граждан от 31 марта 1999 года.