Украинцы могут ездить без виз или по упрощенной визовой процедуре в более 120 стран - МИД

В то же время в министерстве признают, что с некоторыми странами переговоры о введении "безвиза" проходят не так просто.

В Министерстве иностранных дел Украины заявляют, что украинцы могут ездить без виз или по упрощенной визовой процедуре в более чем 120 стран.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил директор Департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев.

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Он сказал, что отмене виз или упрощению визового режима для граждан Украины в зарубежных странах уделяется большое внимание. "Уже более чем в 120 стран мира граждане Украины могут въезжать по "безвизу" или в порядке максимального упрощения, то есть получить визу в аэропорту или получить электронную визу. И мы активно работаем над тем, чтобы это количество стран, куда сможет путешествовать гражданин Украины без виз, росло", - подчеркнул Погорельцев.

Он напомнил, что в 2018 году были заключены 4 международных договора с Катаром, Сербией, Уругваем и Грузией. Также были разработаны 26 нормативно-правовых актов, 15 из которых вступили в силу в прошлом году. "Этот процесс продолжается", - добавил он.

"Есть страны, с которыми в силу различных обстоятельств этот процесс проходит достаточно непросто, но мы имеем свое видение, есть свои планы, свою стратегию, тактику, как с той или иной страной работать", - заявил Погорельцев.

В частности, он привел пример Мексики, куда путешествует много украинцев. "Было бы очень хорошо уже в ближайшее время подписать соответствующее соглашение о безвизовых поездках для граждан Украины. Где бы я не встречался (в Мексике), мы с послом провели много встреч во всех центральных органах исполнительной власти, причастных к принятию соответствующего решения - в правительстве, в парламенте, все декларируют свою полную готовность это сделать, как говорят сейчас, но реально ничего не делается", - сказал Погорельцев.

"Надо понять, почему так происходит, и затем найти пути решения этого вопроса", - добавил он.

Также Погорельцев отметил, что с Мексикой в ближайшее время запланированы дополнительные консультации.