Взнос 150 тыс. евро безвозмездно: получить гражданство Кипра через инвестиции станет еще сложнее

Кандидаты, которым уже было отказано в гражданстве другими странами ЕС, теперь не смогут участвовать в программе.

13 февраля 2019 года Кабинет министров Кипра одобрил ряд изменений в программе получения гражданства через инвестиции.

Об этом заявил министр финансов Кипра Харис Георгиадис после заседания кабинета, сообщают в пресс-службе международной компании Henley & Partners, занимающейся консультациями по вопросам гражданства.

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По словам министра, участники программы должны будут дополнительно сделать невозвратный взнос в размере EUR 150 000: EUR 75 000 на исследования и развитие и столько же на финансирование схем доступного жилья для граждан Кипра. Кабинет министров также утвердил более строгие критерии для отбора компаний, которые будут проводить проверку на благонадежность. Кандидаты, которым уже было отказано в гражданстве другими странами ЕС, не смогут участвовать в программе.

Изменения вступают в силу с 15 мая 2019 года.

Министр подчеркнул, что программа стала важной составляющей развития сектора строительства и недвижимости и принесла около 24% от всех сделок. С 2013 года по программе было одобрено 1864 заявки (не считая членов семьи). Сумма инвестиции составила EUR 6,6 млрд.

Как сообщал УНИАН.Туризм, 1 февраля 2019 года парламент Кипра принял закон, дающий депутатам право изменить условия программы получения гражданства через инвестиции. Закон вступит в силу 31 января 2020 года, что даст правительству время для разработки нормативных актов.

"Изменения не коснутся инвесторов, которые уже участвуют в программе или собираются подать заявления в ближайшее время, - прокомментировала новость директор по маркетингу компании Henley & Partners в России и странах СНГ Ирина Симонян. - Объявленные нововведения могут усложнить процедуру и увеличить время рассмотрения документов".

В конце января Европейская комиссия (ЕК) опубликовала отчет программам получения гражданства и ВНЖ через инвестиции с рекомендациями по повышению прозрачности и улучшению безопасности процедур, упомянув программу Кипра. Правительство Кипра заявило, что сотрудничает с ЕК по применению лучших международных практик в вопросах безопасности, но в то же время защищает право страны проводить свою собственную политику. В 2018 году Кипр уже принял ряд мер по ужесточению процедур проверки на благонадежность участников инвестиционной программы.