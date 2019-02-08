В Киеве мошенницы продали "липовых" турпутевок на 2 миллиона гривень
В Киеве разоблачили двух злоумышленниц, которые под предлогом оказания туристических услуг завладели средствами граждан на сумму 2 млн грн.
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева.
Отмечается, что с августа 2018 года в правоохранительные органы столицы обратились 37 граждан, которые оплатили путевки в одном из туристических агентств, однако услуги так и не получили.
Следствием установлено, что с целью завладения денежными средствами потерпевших злоумышленницы арендовали офисное помещение в ТЦ «Алладин» в г. Киеве и обустроили его под туристическое агентство.
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«Клиентам предлагались путешествия в Египет, Турцию, Кипр и Объединенные Арабские Эмираты. В дальнейшем под предлогом бронирования поездок злоумышленницы подписывали с пострадавшими договор о предоставлении туристических услуг и выдавали кассовый ордер о получении денежных средств. Однако в дальнейшем каких-либо действий по организации этих поездок не осуществляли и документы для путешествий клиентам не выдавали», - говорится в сообщении.
Злоумышленниц, которые оказались матерью и дочерью, уведомили о подозрении в совершении мошеннических действий (ст. 190 УК Украины). Следственные действия по уголовному производству продолжаются.
Как сообщал УНИАН, украинцы и грузины с 1 марта смогут беспрепятственно путешествовать по ID-картам.