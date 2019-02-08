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Украинцы и грузины с 1 марта смогут беспрепятственно путешествовать по ID-картам - МИД

11:42, 08 февраля 2019
Новости туризма
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Граждане Украины и Грузии с 1 марта смогут беспрепятственно путешествовать по ID-картами / фото УНИАН

Граждане Украины и Грузии в дополнение к существующему безвизовому режиму с 1 марта смогут беспрепятственно посещать обе страны по внутренним биометрическим паспортам (ID-картам).

Об этом сообщает Министерство иностранных дел Украины в социальной сети Facebook.

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«1 марта 2019 вступает в силу обновленное соглашение между правительствами Украины и Грузии о взаимной отмене визовых требований - в дополнение к существующему безвизу вводятся взаимные поездки граждан двух стран на основании внутренних паспортов в форме карты (ID), содержащие бесконтактный электронный носитель», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 12 декабря 2018 Кабинет министров Украины утвердил соглашение с правительством Грузии о взаимной отмене визовых требований относительно возможности путешествия на основании внутренних паспортов в форме карты (ID).

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Теги: #безвизовый режим#ID-карты#Украина и Грузия