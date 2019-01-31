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«Укрзализныця» запустит поезда в Германию и Словакию

18:58, 31 января 2019
Новости туризма
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Поезд Киев – Берлин прекратил курсировать в 2012 году / фото УНИАН

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владимир Омельян во время пресс-конференции, пишет «Громадське».

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Компания будет ездить в столицу Германии Берлин и словацкий город Кошице.

Поезд Киев – Берлин прекратил курсировать в 2012 году. Рейс отменили из-за его убыточности.

О планах возобновить поезд в Берлин в сентябре 2018 года сообщал председатель правления «Укрзализныци» Евгений Кравцов.

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Теги: #Укрзализныця#Берлин#Украина и Германия