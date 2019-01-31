«Укрзализныця» запустит поезда в Германию и Словакию

Компания будет ездить в столицу Германии Берлин и в словацкий город Кошице.

«Укрзализныця» планирует запустить два новых поезда заграничного следования в 2019 году.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владимир Омельян во время пресс-конференции, пишет «Громадське».

Читайте такжеВ Украину заходит новый лоукостер

Компания будет ездить в столицу Германии Берлин и словацкий город Кошице.

Поезд Киев – Берлин прекратил курсировать в 2012 году. Рейс отменили из-за его убыточности.

О планах возобновить поезд в Берлин в сентябре 2018 года сообщал председатель правления «Укрзализныци» Евгений Кравцов.