«Укрзализныця» запустит поезда в Германию и Словакию
18:58, 31 января 2019Новости туризма
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Компания будет ездить в столицу Германии Берлин и в словацкий город Кошице.
Поезд Киев – Берлин прекратил курсировать в 2012 году / фото УНИАН
«Укрзализныця» планирует запустить два новых поезда заграничного следования в 2019 году.
Об этом сообщил министр инфраструктуры Владимир Омельян во время пресс-конференции, пишет «Громадське».
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Компания будет ездить в столицу Германии Берлин и словацкий город Кошице.
Поезд Киев – Берлин прекратил курсировать в 2012 году. Рейс отменили из-за его убыточности.
О планах возобновить поезд в Берлин в сентябре 2018 года сообщал председатель правления «Укрзализныци» Евгений Кравцов.
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